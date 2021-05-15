ميدان الشهداء يشهد لليوم الثالث على التوالي مظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني

طرابلس 15 مايو 2021م (وال)- خرج الليبيون أمس الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، في مظاهرات لنصرة الفلسطينيين، واحتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي عليهم تزامنا مع عيد الفطر.

وتجمع المتظاهرون بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للتعبير عن وقوفهم ونصرة لإخوتهم في فلسطين رافعين العلم الليبي مع العلم الفلسطيني، مردّدين هتافات مناهضة للاعتداءات التي طالت المقدّسات الإسلاميّة في فلسطين المحتلّة.

وتم تنظيم مظاهرة في أول أيام عيد الفطر المبارك، عقب الصلاة، في الميدان حيث ردد المتظاهرون شعارات من بينها “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”صبرا صبرا يا يهود جيش محمد سوف يعود”. (وال)

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