البحرية الليبية تُحبط محاولتين للهجرة غير الشرعية وإنقاذ (195) مهاجرًا في عمليتين منفصلين

طرابلس 15 مايو 2021 (وال)- تمكنت القوات البحرية الليبية أمس الجمعة من إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية وإنقاذ (195) مهاجرًا من جنسيات مختلفة في عمليتين منفصلين.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية إن زورق الدورية “أوباري” التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 114 مهاجرًا ينتمون لجنسيات إفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي وذلك فور تلقيه نداء استغاثة بهذا الشأن.

كما تمكن الزورق “فزان” في عملية منفصلة من إنقاذ 81 مهاجرًا أثناء شروعهم في نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .

وأضاف الناطق أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية قبل نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي سيتابع رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم. (وال)

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