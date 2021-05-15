رفع علم ⁧‫فلسطين‬⁩ في ميدان الشهداء وسط طرابلس

‏⁧‫حرصت بلدية طرابلس‬⁩ وجمع من المواطنين،على رفع علم ⁧‫فلسطين‬⁩ ‏إلى جانب علم ⁧‫ليبيا‬⁩ في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس اليوم.

يأتى ذلك في ظل العدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين بغزة والأراضي المحتلة منذ أيام. مظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني بميدان الشهداء لليوم الثالث على التوالي ويواصل الليبييون، السبت، تظاهراتهم لليوم الثالث على التوالي، لنصرة الفلسطينيين، واحتجاجا على استمرار العدوان الصهيوني عليهم تزامنا مع عيد الفطر.

وتجمع المتظاهرون بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للتعبير عن وقوفهم ونصرة إخوتهم في فلسطين رافعين العلم الليبي مع العلم الفلسطيني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال). وردّد المتظاهرون هتافات مناهضة للاعتداءات التي طالت المقدّسات الإسلاميّة في فلسطين المحتلّة.

وتم تنظيم مظاهرة في أول أيام عيد الفطر المبارك، عقب الصلاة، في الميدان، حيث ردد المتظاهرون شعارات من بينها «بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، و«صبرا صبرا يا يهود جيش محمد سوف يعود».



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