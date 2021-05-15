بأول زيارة للمدينة.. وزير الداخلية يتفقد المرافق الأمنية في سرت

وصل وزير الداخلية العميد خالد مازن إلى مدينة سرت، قادماً إليها من مدينة هون ببلدية الجفرة ضمن جولة عمل في المنطقة الوسطى من البلاد.

وفي أول زيارة له لمدينة سرت كان في استقباله عميد بلدية سرت ومدير مديرية الأمن، وعدد من الضباط وضباط الصف بالمديرية ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

وبعد مراسم الاستقبال عقد مازن اجتماعاً ضم ضباط المديرية، شدد من خلاله على ضرورة التركيز على أمن المواطن، كما قام بجولة شملت إدارات المديرية ومركز الشرطة بالمدينة، واعداً بتوفير الإمكانيات للمديرية للقيام بالواجبات المنوطة بها.

وأشار “مازن” إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب من الجميع تكثيف الجهود وتوحيد العمل؛ حتى تنعم ليبيا بالأمن والأمان وتعيشه واقعاً ملموساً وفق جهد أمني مُوحّد ومُنظّم.

وعقب الجولة قام وزير الداخلية خالد مازن يرافقه مدير الأمن والضباط بزيارة لأحد أعضاء الشرطة بمنزله، أصيب بحادث سير أثناء عمله، حيث قدّم له الوزير بعض الهدايا وترقية استثنائية ونوط التميز، ووعده بأن وزارة الداخلية ستتكفل بكامل علاجه خارج ليبيا في الأيام القليلة المقبلة.

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