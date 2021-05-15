الزناتي يقف على احتياجات قطاع الصحة في سرت‎

وصل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي إلى مدينة سرت، وفور وصوله عقد اجتماع عمل في قاعة مستشفى ابن سينا التعليمي مع مسؤولي الصحة.

وتفقد الزناتي بعد الاجتماع الأقسام برفقة المدير العام للمستشفى الدكتور علي الزرقا، وعضو مجلس النواب مسؤول ملف الصحة الدكتور حسن الزرقاء، وعميد بلدية سرت ومنسق قطاع الصحة ومدير مركز سرت لعلاج الأورام، ومدير العيادات المجمعة سرت، وعدد من الاختصاصيين والعناصر الطبية والطبية المساعدة. وزار الوزير أيضا مركز سرت لعلاج الأورام والعيادات المجمعة سرت.

تأتي هذه الزيارة للوقوف على سير العمل والمشاكل والاحتياجات الضرورية التي يُمكن تذليلها، حيث استمع الزناتي خلال جولته لكيفية سير العمل والنواقص والاحتياجات المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات، كما استمع لملاحظات المواطنين المترددين والمرضى النزلاء.

وقدّم المدير العام لمستشفى ابن سينا بشكل رسمي للوزير قائمة بكل النواقص والاحتياجات الضرورية التي وافق عليها الوزير، مؤكداً على ضرورة توفير كافة الإمكانيات ووضع الحلول العاجلة لجميع المشاكل التي تواجه سير العمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية.

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