الشاطر: تحركات المنفي تشير إلى نيته لنقل مكتبه إلى “سرت المحتلة”

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اعتبر، عضو مجلس الدولة، عبدالرحمن الشاطر، السبت، إن التحركات التي يجريها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تمهد إلى نقل مكتبه من العاصمة طرابلس إلى مدينة سرت ومن ثم دعوة حكومة الوحدة للانتقال إليها.

وفي تغريدة على تويتر، قال الشاطر: “يبدو من تحركات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنه يمهد إلى نقل مكتبه إلى مدينة سرت المحتلة من مرتزقة الفاغنر، ومن ثم دعوة الحكومة إليها”.

وأضاف الشاطر: “لا أدري إن كنّا سنكتشف في قادم الأيام خازوق جديد على هرم السلطة”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد قضى أواخر شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر المبارك في مدينة سرت المقر الدائم للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، قبل أن يغادرها إلى مدينة طبرق مقر مجلس النواب المؤقت في شرق البلاد.