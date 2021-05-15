غوتيريش يدعو إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، لا سيما في وسط البلاد، مشيرا إلى أنه ورغم الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف، إلا أن أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية تواصلت إلى قواعد عسكرية مختلفة.

ودعا غوتيريش الدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة مجددا إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة، وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد، منوها بأن هذه عناصر أساسية لسلام واستقرار دائمين في ليبيا والمنطقة، بغية السماح بإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم.

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