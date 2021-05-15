اجتماع تقابلي بين وزير الدولة لشؤون الهجرة والهيئة الليبية للإغاثة

أخبار ليبيا24

عقد وزير الدولة لشؤون الهجرة، اجديد معتوق اجديد، السبت، اجتماعا تقابليا مع الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وجرى خلال الاجتماع التعريف بالهيئة وحال عملها الإنساني سواء للنازحين أو المهاجرين داخليا وخارجيا والخدمات التي تقدمها مع شركائها من المنظمات الدولية لمراكز احتجاز الهجرة غير الشرعية في مجال الإيواء خصوصا في القاطعين الشرقي والجنوبي والجنوب شرقي في ليبيا.

وثمن الوزير الجهود التي تقدمها الهيئة، وتم الاتفاق على إمكانيه أن يكون هناك تعاون مثمر يتم بموجبه أن تتولى الهيئة الليبية للإغاثة تقديم خدمات للمهاجرين بشكل مؤقت حتى يتم ترحيلهم وفق الآليات المتبعة.