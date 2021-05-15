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اختيار منطقة وادي البوانيس مقراً لديوان حكومة الوحدة الوطنية بالجنوب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، عن اختيار مقر ديوان المجلس البلدي البوانيس ليكون مقرا لرئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، فور إتمام صيانته.

جاء هذا خلال زيارة قام بها أبوجناح لمنطقة وادي البوانيس خلال اليومين الماضيين، بحث خلالها مع عميد بلدية وادي البوانيس علي عكاشة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي البوانيس، وعميد بلدية سبها المكلف إبراهيم الشاوش الأوضاع في المدينة.

كما بحث أبو جناح خلال زيارته أوضاع مصنع الطوب الرملي ومصنع المزرعة لصناعة الدقيق، والمشاكل والصعوبات التي تواجه عمل هذه المصانع وكيفية حلحلتها.

كما وقف على نسبة إنجاز أعمال البناء بمقر نادي العلا الرياضي بمنطقة سمنو، ووضع البنية التحتية للطرق الرئيسية المتهالكة الرابطة بين مناطق وادي البوانيس.

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