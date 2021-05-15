النواب يدينون الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

أدان 91 عضوا بمجلس النواب الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في القدس وقطاع غزة، مستغربين حالة الشلل التي أصابت الأنظمة العربية والإسلامية وتخاذلها عن دعم الفلسطينيين المرابطين في الأراضي المحتلة.

النواب وفي بيانهم طالبوا وزارة الخارجية في الحكومة من خلال المجلس الرئاسي، بالتواصل مع الدول العربية والإسلامية، من أجل اتخاذ موقف جاد بوقف الاستيطان والعدوان على أراضي الشعب الفلسطيني.

كما طالبوا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالإعلان عن حملة رسمية وشعبية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وفي السياق ذاته حث النواب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية على إصدار توجيهاتها بإثارة هذه القضية لتبقى حية تتوارثها الأجيال.

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