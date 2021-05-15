بالفيديو: أجواء العيد من طرابلس

أخبار ليبيا24

يحتفل أهالي طرابلس بعيد الفطر المبارك في المتنزهات والحدائق العامة والملاهي العائلية فعطلة العيد لها أجوائها الخاصة عندهم.

تقصد عائلات طرابلس الملاهي العائلية التي تعج بهم طوال أيام العيد والتي تفتح أبوابها لساعات طويلة لتستوعب أعداد مرتاديها.

القضية الفلسطينية كانت حاضرة خلال العيد، إذ يقول أحد المواطنين الذين التقتهم أخبار ليبيا24: “أعيد على أهلي وعلى أهل فلسطين. ويا رب تتحرر في أقرب وقت”.

الاحتفال بعيد الفطر هذه السنة يأتي بعد نحو عام من بداية جائحة كورونا في ليبيا وبعد حملة اللقاح الوطنية والتي يرجى أن تساهم في محاربتها والحد من انتشارها.