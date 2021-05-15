غوتيريش وبوتين يبحثان ملف التسوية الليبية

بحث الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من الموضوعات بينها الوضع في ليبيا، وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ونقلت الوكالة عن الكرملين قوله أن الجانبين بحثا في موسكو تسوية الوضع في ليبيا واليمن والوضع في أفغانستان.

وقال غوتيريش في كلمة له في جامعة العلاقات الدولية بموسكو، أن مناقشة هذه الموضوعات تهدف إلى دراسة كيفية العمل المشترك بين الأمم المتحدة وروسيا لحل الأزمات ودعم السكان بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى تهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار.