البحرية الليبية تنقذ 195 مهاجرا متجهين إلى أوروبا

أنقذت القوات البحرية الليبية، الجمعة، 114 مهاجرا من جنسيات أفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.
وقال الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في بيان، إن القوات فور تلقيها بيان استغاثة عملت على تحريك الزورق أوباري للموقع بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ، وتمكن من إنقاذ المهاجرين.
وفي حادثة أخرى، تمكن الزورق فزان من إنقاذ 81 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية والعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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