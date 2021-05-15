البحرية الليبية تنقذ 195 مهاجرا متجهين إلى أوروبا

أنقذت القوات البحرية الليبية، الجمعة، 114 مهاجرا من جنسيات أفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وقال الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في بيان، إن القوات فور تلقيها بيان استغاثة عملت على تحريك الزورق أوباري للموقع بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ، وتمكن من إنقاذ المهاجرين.

وفي حادثة أخرى، تمكن الزورق فزان من إنقاذ 81 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية والعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية