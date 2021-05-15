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خلال زيارته لسرت.. العميد مازن يشدد على ضمان أمن المواطن

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شدد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة العميد خالد مازن، خلال اجتماعه بعدد من الضباط بمديرية أمن سرت، على ضرورة التركيز على أمن المواطن، منوها بأن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب من الجميع تكثيف الجهود وتوحيد العمل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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