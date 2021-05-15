3 حالات شفاء جديدة من «كورونا» في الكفرة

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، اليوم السبت، تسجيل ثلاث حالات شفاء جديدة من فيروس «كورونا المستجد».

وفي التعميم رقم «390»، المنشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك»، لم تُرصد أية إصابات أو حالات وفاة جديدة جراء الفيروس.

– إصابة جديدة بـ«كورونا» في الكفرة

وبهذا الإعلان، يبلغ إجمالي عدد إصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 475 حالة، بينها 415 شفاء، وسبع حالات نشطة، فيما توفي 53 شخصا جراء الإصابة بالوباء، الذي ظهر في ليبيا للمرة الأولى في مارس من العام الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا