الزناتي يتفقد بعض الأقسام الطبية في سرت ويؤكد ضرورة دعمها

أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، علي الزناتي، زيارة إلى مدينة سرت، تفقد خلالها بعض الأقسام الموجودة داخل مستشفى ابن سينا، كما أجرى جولة تفقدية لمركز سرت لعلاج الأورام، والعيادات المجمعة، وذلك في إطار الوقوف على سير العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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