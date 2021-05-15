رفع علم فلسطين على بلدية طرابلس 

رفعت بلدية طرابلس المركز، وأهالي وسكان مدينة طرابلس، علم دولة فلسطين الشقيقة وسط ميدان الشهداء تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك في وقت يتعرّض فيه الشعب الفلسطيني لعدوان مستمر منذ أيام من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا.

واستنكرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه للأحياء الآهلة بالسكان في قطاع غزة بفلسطين.

وأدانت اللجنة، في بيان، اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، والاعتداءات الوحشية ضد المصلين العزل، معتبرةً ذلك إثارةً لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، محذرةً من عواقب هذه الاعتداءات.