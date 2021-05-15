انتعاش في سوق الأردية والألبسة التقليدية في سبها

مع حلول العيد، تنتعش أسواق الأردية والألبسة التقليدية النسائية في سبها، والتي تستعد للأعراس والمناسبات الاجتماعية التي تشهدها المدينة في فترة ما بعد العيد، يأتي ذلك مع انخفاض في أسعار الأردية والملبوسات هذا العام بشكل مختلف عنه في العام الماضي.

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