انتعاش في سوق الأردية والألبسة التقليدية في سبها

مع حلول العيد، تنتعش أسواق الأردية والألبسة التقليدية النسائية في سبها، والتي تستعد للأعراس والمناسبات الاجتماعية التي تشهدها المدينة في فترة ما بعد العيد، يأتي ذلك مع انخفاض في أسعار الأردية والملبوسات هذا العام بشكل مختلف عنه في العام الماضي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
رفع علم فلسطين على بلدية طرابلس
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
الزناتي يتفقد بعض الأقسام الطبية في سرت ويؤكد ضرورة دعمها
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
3 حالات شفاء جديدة من «كورونا» في الكفرة
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
خلال زيارته لسرت.. العميد مازن يشدد على ضمان أمن المواطن
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك