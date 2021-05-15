ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 May, 2021

أكد مطار معيتيقة الدولي ، اليوم السبت ، أن شركة الخطوط الجوية التونسية ستستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداء من يوم الاثنين 17 مايو 2021.

وأشار المطار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الرحلات ستكون بواقع رحلة واحدة يوميا بين تونس ومعيتيقة و3 رحلات أسبوعية بين تونس وبنينا.

وأضاف المطار أن الخطوط التونسية افتتحت منذ أيام مكتب مبيعاتها الرئيسي ببرج طرابلس في الطابق الأرضي استعدادا لمباشرة رحلاتها إلى ليبيا.