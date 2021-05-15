وزير الصحة يبحث آلية تحسين وتوطين العلاج

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، السبت، بمقر ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية اجتماعاً ضم أعضاء الديوان والوفد المرافق له في الزيارات الأخيرة التي قاموا بها لعدد من المناطق، بدايةً من سرت غرباً وحتى الكفرة في الجنوب الشرقي، وذلك لحوصلة نتائج هذه الزيارات.

ووفق بيان للوزارة، فقد اطّلع الوزير خلال الاجتماع على التقرير المقدم من مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالديوان نوري الفسي، والذي بين في التقارير أبرز النقاط والعراقيل التي تواجه المستشفيات، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تم إصدارها من الوزير.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل التي سيتم من خلالها تحسين وتوطين العلاج ومراجعة تشكيل اللجان، وخاصة لجان العلاج بالخارج، على أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة التواصل مع عدد من الجهات المختصة التي باستطاعتها المساهمة والمساعدة في توطين العلاج.

وأشار البيان إلى أن زيارات وزير الصحة للمرافق الصحية بكل ربوع ليبيا تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال الوقوف المباشر على المشاكل التي تعرقل تقديم الخدمات ا

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