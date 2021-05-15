ارتفاع صادرات تركيا بنسبة 58 % إلى ليبيا هذا العام

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أغرقت تركيا الأسواق الليبية ببضائعها ومنتجاتها التي شهدت ركودا بسبب المقاطعة من قبل عدة دول، إضافة إلى تداعيات تفشي وباء كورونا والذي أثر على الصادرات التركية المختلفة.

وارتفعت صادرات تركيا إلى ليبيا بنسبة 58 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، لتصل إلى 826 مليون دولار.

ومع ارتفاع الصادرات التركية الإجمالية بنسبة 33.1 في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل، بلغت هذه الزيادة في الصادرات التركية إلى ليبيا 58 في المائة، أي ضعف المعدل العام تقريبًا.

وارتفع معدل الزيادة في أبريل إلى 228 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفل، في بيان بشأن التجارة بين البلدين، إنهما يرون آثار اهتمام الحكومة المؤقتة بالمستثمرين الأتراك في ليبيا.

قرنفل أفاد أن الصادرات إلى ليبيا في أبريل زادت بنسبة 228 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغت 263.3 مليون دولار، وأن الاتجاه الإيجابي للعلاقات الثنائية انعكس بشكل واضح على التجارة.

وأضاف”نعلم أن القطاع الخاص التركي متحمس لاستكمال المشاريع المفقودة والمشاركة في مشاريع جديدة في ليبيا، وفي ليبيا هناك احتياجات تراكمت خاصة بسبب الوضع في السنوات العشر الماضية وتحتاج إلى حل سريع.

من ناحية أخرى ، يمكن إدراج المجالات الأخرى التي يمكن استثمارها بسرعة في ليبيا مثل الطاقة والصناعة الدفاعية والأغذية وإعادة التدوير والكيماويات، ونتوقع أن يلعب مستثمرينا دورًا أكبر في ليبيا في هذه المجالات في الفترة المقبلة”.