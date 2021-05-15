غرق 17 مهاجرا إفريقيا قبالة تونس قادمين من ليبيا

لقي 17 مهاجرا إفريقيا مصرعهم غرقا في مياه البحر جراء انقلاب قارب قبالة تونس، وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا.

وقال المسؤول بالهلال الأحمر التونسي، منجي سليم، في حديث لوكالة “رويترز”، إن الحادث وقع في مياه قبالة بلدة جرجيس بجنوب البلاد وتمكن خفر السواحل التونسي من إنقاذ امرأتين نيجيريتين.

وشهدت الأيام القليلة الماضية وصول آلاف الأشخاص بقوارب هجرة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بينما بلغ العدد العام للمهاجرين الذين نزلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية 2021 نحو 13 ألفا.