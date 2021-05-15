قنصل ليبيا بميلانو: تركيا تدعمنا وهناك امتيازات للشركات الإيطالية

قال القنصل الليبي في ميلانو سالم عبد السلام جموم، إن لدى “ليبيا علاقات جيدة مع تركيا وروسيا، كما وقعنا اتفاقية مع أنقرة حول ترسيم الحدود البحرية، وقد دعمت تركيا ما يسمى “حكومة الوفاق” المعترف بها دوليًا، وتدعم الآن حكومة الوحدة”، وفق قوله.

جمجوم، وفي مقابلة مع صحيفة ميلانو بوست أن، زعم قائلاً: “الحكومة الروسية كانت غير موجودة في ليبيا ظاهريا إذ لم يتم الإبلاغ إلا عن وجود مرتزقة روس، لكن وجودها أصبح معلوما للجميع الآن، والوضع الاقتصادي في ليبيا في أزمة، على الرغم من أن البلاد منتج كبير للنفط، وهناك تفاؤل بأن تعود ليبيا إلى النمو بمساعدة المجتمع الدولي”، وفق زعمه.

وتابع: “يجب أن تبدأ التنمية في ليبيا برأس المال البشري، وإبعاد الشباب عن السلاح، وتوجيههم إلى مراكز البحث العلمي والتدريب المهني، وقضية الهجرة لا تستطيع ليبيا وحدها معالجتها في ظل مساحتها الشاسعة وصحرائها المترامية الأطراف، وتحتاج إلى موارد كبيرة للسيطرة عليها، فمعظم المهاجرين يدخلون عبر منفذ الثوم مع النيجر ويمرّون قرب القاعدة الفرنسية شمال النيجر، وهذه حقيقة معروفة يجب أخذها في الاعتبار”، وفق قوله.

وأضاف: “هناك امتيازات للشركات الإيطالية التي قررت العمل في ليبيا في الاستثمارات والبنى التحتية وكل المجالات المالية والاقتصادية، إيني هي الشركة الإيطالية الوحيدة التي تواصل دائمًا العمل في مجال الغاز في ليبيا، ونرحب بالإيطاليين للاستثمار، فالاستثمارات وآفاقها واعدة، لكن هذا لا يزال مرتبطًا بالاستقرار السياسي في ليبيا، و نريد أن نصبح بوابة أوروبا للتعاون والاستثمار ودعم الاستقرار السياسي وتعميقه في شمال إفريقيا”، وفق قوله.