النعمي: الانتفاضة الفلسطينية الحالية خلقت واقعاً جديداً

قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في “حكومة الإنقاذ”، إن “الانتفاضة الفلسطينية الجديدة خلقت واقعا جديدا. وفرضت معادلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية وعلى مستوى الأوضاع الاقليمية والدولية” وفق قوله.

أضاف وزير الخارجية الأسبق في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “لقد ذهبت أحلام قوى الاستكبار العالمي وأذيالهم في المنطقة إدراج الرياح وخاصة ما يسمى صفقة القرن التي تعاملت مع شعوب المنطقة وكأنها كما مهملا. وها هو الجيل الجديد يثبت أن الشعب الفلسطيني قادر على النهوض، وها هي الشعوب العربية تقطع أكفانها وتنهض من جديد. ولا عزاء للخونة” وفق تعبيره.