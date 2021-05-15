ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 May, 2021

أشاد حزب العدالة والبناء ببيان وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ،واصفا إياه بكونه “جاء منسجما مع موقف الشعب الليبي من القضية الفلسطينية ومعبرا عنه”. والذي أدانت فيه العدوان الإسرائيلي وطالبت فيه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.

و أدان الحزب الإسلامي الذي يقوده محمد صوان ،العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية، الذي تمارس فيه قوات الاحتلال أبشع أنواع الجرائم من قتل وقصف للمدنيين وتدمير للمنازل، وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى الشريف، وتطهير عرقي، وسلب للممتلكات عبر التوسع الاستيطاني والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية.

و استكنر الحزب في المقابل ما وصفه بالصمت الدولي تجاه هذا العدوان والانحياز السافر لموقف الاحتلال من قِبل بعض الدول التي لطالما ادعت دفاعها عن حقوق الإنسان ،مطالبا المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالقيام بدورها لرفض هذا العدوان الذي ينتهك القوانين الدولية والمحلية ويخالف مبادئ حقوق الإنسان.

و دعا الحزب إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية في اتجاه اتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين ووقف كل عمليات الاعتداء وصون حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية.