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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

15 May, 2021

تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورعلي الزناتي ظهر يوم السبت رفقة أعضاء ديوان المنطقة الشرقية عدد من العيادات المجمعة بمدينة بنغازي، والتي من أبرزها عيادتي الكيش وعيادة خالد بن الوليد اللتان تقدمان خدماتهما الطبية لشريحة كبيرة من المواطنين.

و شملت الزيارة وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للوزارة،الأقسام الموجودة بالمركزين، وآلية العمل داخلهما، إلى جانب الاستماع إلى بعض المشاكل التي تعاني منها هذه العيادات.

و رافق وزير الصحة خلال هذه الزيارة الاستاذ ناصر الكاديكي مدير ادارة الخدمات الصحية بنغازي والذي شكر الوزير وقدر مجهوداته التي يقوم بها من أجل تقديم رعاية صحية اولية ومناسبة للمواطنين.

وخلال الزيارة اطلع الوزير على التقرير السنوي لعيادة خالد بن الوليد، والتي سيقوم خلال الأيام القادمة بتوفير كل ماتلزمه من خدمات وقرارات من شأنها الرفع من مستوى الخدمة بها.