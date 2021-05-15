الزناتي يتفقد عيادتي «الكيش» و«خالد بن الوليد» في بنغازي (صور)

تفقد وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، اليوم السبت، رفقة أعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية عددا من العيادات المجمعة بمدينة بنغازي.

وشملت الجولة عيادتي «الكيش» و«خالد بن الوليد» اللتان تقدمان خدماتهما الطبية لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث تفقد الوزير الأقسام الموجودة بالعيادتين، وآلية العمل داخلهما، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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واطلع الوزير خلال الجولة، على التقرير السنوي لعيادة «خالد بن الوليد»، حيث قرر توفير كل ما تحتاجه من خدمات وقرارات من شأنها الرفع من مستوى الخدمة بها.

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