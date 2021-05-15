أبوجناح: قوة الجنوب الليبي تكمن في وحدة مكوناته واستقراره

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ” رمضان أبوجناح ” عزمه على عودة الشركات والمصانع إلى مقراتها الرسمية بمدن فزان، معتبراً هذه الخطوة ذات أهمية قصوى في جهود التنمية بفزان وتوفير فرص العمل لأبنائه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده ” أبوجناح ” ببعض القيادات الاجتماعية ببلديات وادي الشاطئ.

وأكدت القيادات الاجتماعية دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية، وجهودها من أجل تلبية احتياجات المنطقة الجنوبية، مجددين رفضهم لأي عبث بوحدة ليبيا عامة وفزان خاصة.

كما شدد المجتمعون على أهمية تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية ومتابعة وحلحلة المشاكل التي تعاني منها فزان، بالإضافة إلى إنجاز ملف توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

من جهته رحب المهندس رمضان أبوجناح بإنشاء لجنة المصالحة الوطنية، وأكد على أن قوة الجنوب الليبي تكمن في وحدة مكوناته واستقراره.