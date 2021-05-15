ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 May, 2021

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبية ،مسابقة كأس الجيد للخيول الهجينة والأصلية التي أقيمت اليوم السبت بمدينة مصراتة.

وأكد الدبيبة بهذه المناسبة على أن الليبيين قادرون على إعادة تماسك النسيج الاجتماعي على ما كان عليه من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية والتي تضم مشاركين من مختلف مناطق ليبيا ،مشيرا إلى أن مسؤولية البناء والتنمية مسؤولية مشتركة ولا تقتصر على الحكومة، بل يجب مساهمة كافة الشرائح من رياضيين ورجال أعمال ونشطاء المجتمع المدني حتى تنعم ليبيا بالرخاء والاستقرار.

و شدد الدبيبة على إن حكومة الوحدة الوطنية ستدعم جميع الأنشطة والمسابقات التي تستقطب الشباب وتبعدهم عن أجواء الحروب والصراعات، مؤكدا أن جهود الشباب وطاقاتهم يجب أن تُستثمر في التنمية والبناء لا في الحروب والصراعات.