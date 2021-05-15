الزناتي عن التطعيم: اللقاح بمضاعفاته الخفيفة أفضل من «كورونا»

دعا وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، المواطنين إلى ضرورة التسجيل بـ«سرعة» في المنظومة الخاصة بجرعات التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد».

وفي ندوة خاصة بالوباء وجرعات التلقيح، قال الزناتي: «القاح بمضاعفاته الخفيفة أفضل من كورونا»، وأضاف: «التطعيمات مثلها مثل كل الأدوية في العالم لها بعض المضاعفات الجانبية تبدأ بمكان الوخزة في شكل أحمرار أو تورم قليل أو ارتفاع في درجة الحرارة أو صداع وربما شعور بالإرهاق والتعب»، وفق ما نقل، السبت، المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية طبرق.

– «كوفيد فاكس لايف»: 0.03% فقط لكل 100 ألف ليبي تلقوا التلقيح ضد «كورونا»

وأوضح الوزير إن المضاعفات الجانبية للتطعيم «نتيجة رد فعل الجسم لهذا اللقاح إذ تتكون أجسام مضادة تكون في حركة مستمرة داخل جسم الإنسان والجهاز المناعي، ما يولد عندنا هذه الانفعالات الانعاكسية والجانبية المتفاوتة من لقاح لآخر».

وفي التاسع من مايو الجاري، كشف موقع «كوفيد فاكس لايف» المتخصص في إحصاء وتسجيل عمليات التلقيح في العالم ضد فيروس «كورونا»، وتيرة «بطيئة» تسير بها حملة التطعيم في ليبيا، التي لم تتجاوز 0.03% لكل 100 ألف مواطن، وذلك بعد مضي أربعة أسابيع على انطلاقها.

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