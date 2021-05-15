فزان تصدر إعلان سمنو بـ 17 قرارا .. رفض تجاهل السلطات بطرابلس لاحتياجات الجنوب أبرزها

أصدرت مكونات منطقة فزان من فعاليات اجتماعية وقوى أمنية وعسكرية، ونشطاء المجتمع المدني إعلان سمنو والذي حذر من أن انهيار الخدمات الحياتية اليومية في الجنوب الليبي، وانعدام الخطط التنموية يشكل تهديد خطير لحالة الاستقرار المنشودة لليبيا .

وتضمن إعلان سمنو الذي صدر اليوم بمنطقة سمنو بالجنوب الغربي لليبيا 17 قرارا هاما وهي كالتالي: