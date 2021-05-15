خلال حضوره لسباق الخيول بمصراتة.. الدبيبة: داعمون لإبعاد الشباب عن أجواء الحروب والصراعات

ليبيا – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مسابقات “كأس الجيد للخيول الهجينة والأصيلة” التي تم إقامتها السبت في مدينة مصراتة.

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ووفقا لما ورد عن المكتب الإعلامي للدبيبة وطالعته صحيفة المرصد شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمة لها خلال المسابقة على أن الليبيين قادرون على إعادة تماسك النسيج الاجتماعي على ما كان عليه من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية التي تضم مشاركين من مختلف مناطق ليبيا.

وأشار الدبيبة إلى أن مسؤولية البناء والتنمية مشتركة ولا تقتصر على الحكومة ويجب مساهمة كافة الشرائح من رياضيين ورجال أعمال ونشطاء المجتمع المدني فيها حتى تنعم ليبيا بالرخاء والاستقرار مؤكدا إنحكومة الوحدة الوطنية ستدعم جميع الأنشطة والمسابقات التي تستقطب الشباب.

وأضاف الدبيبة إن الهدف من هذا الدعم هو إبعاد الشباب عن أجواء الحروب والصراعات مؤكدا أن جهودهم وطاقاتهم يجب أن تستثمر في التنمية والبناء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية