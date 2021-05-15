السني: ليبيا تعمل على عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لإنهاء الاعتداء على الفلسطينيين

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، أن “طرابلس” تتحرك بتنسيق عربي لوقل الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

وقال السني في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “في إطار متابعة البعثة الليبية في نيويورك لآخر تطورات الوضع في فلسطين إثر الاعتداءات على المقدسات والمدن الفلسطينية وقطاع غزة، وبالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، ليبيا تشارك المجموعة العربية في نيويورك اجتماعاتها الطارئة للنظر في آليات التحرك العربي المشترك في الأمم المتحدة”.

وأضاف: “وكذلك العمل على عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن والجمعية العامة لإيجاد موقف دولي موحد لإنهاء الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني”.

وشدد السني على موقف ليبيا الثابت ضد كل الانتهاكات التي تمارس على المدن الفلسطينية والمقدسات وعدالة قضيتهم، وضرورة عودة الحقوق لشعبها بما يرتضون.