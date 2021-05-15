ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 May, 2021

أصدرت مكونات منطقة فزان من فعاليات إجتماعية وقوى أمنية وعسكرية، ونشطاء المجتمع المدني إعلان سمنو والذي حذر من أن انهيار الخدمات الحياتية اليومية في الجنوب الليبي، وإنعدام الخطط التنموية يشكل تهديد خطير لحالة الاستقرار المنشودة لليبيا وفقاً للإعلان الذي صدر اليوم 15-5-2021 في منطقة سمنو بالجنوب الغربي لليبيا.

وحذرت فعاليات فزان من خطورة استمرار حالة التجاهل الذي تقوم به السلطات في طرابلس بكافة مستوياتها، فيما يتعلق باحتياجات الجنوب الليبي ومواطنيه.

و أشار إعلان سمنو إلى أن الجنوب الليبي لا يزال يضع ميزان العقل والروح الوطنية حائلاً دون اللجوء لاستخدام سبل الابتزاز من خلال قفل المنشآت الحيوية التي توجد في الجنوب وفقاً لنص الإعلان. ونوه البيان إلى استخدام مناطق أخرى في ليبيا لهذا الأسلوب لتحقيق مطالبهم.

و طالب المجتمعون بأن تتحرك حكومة الوحدة الوطنية بشكل سريع لاتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة لتحقيق مطالبهم المتمثلة في النقاط التالية:

– أن يتم تنفيذ خطط التنمية وإنقاذ أهل فزان عبر ممثليهم في المؤسسات المعترف بها والمدعومة من أهل الجنوب وهي المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية عبر نائب الرئاسي موسى الكوني ونائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح.

– رفض أي قرارات تكليف فردية لشخصيات من فزان دون الحصول على رأي ومشورة ممثلي فزان في السلطة الحالية.

– إنجاز ملف توحيد المؤسسة العسكرية في الجنوب، وإنهاء وجو القوات الأجنبية.

– تفعيل الأجهزة الأمنية وحماية الحقول النفطية عبر الأجهزة الرسمية، وتقوية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحرس الحدود.

– توسيع عضوية اللجنة العسكرية 5+5 عبر إضافة 5 عسكريين يمثلوا فزان ضمن اللجنة.

– أن تتحرك وزارة الداخلية عبر تشكيل قوى أمنية تفرض الأمن وتحمي المواطنين والمرافق الخدمية والطرق والبوابات بمنطقة فزان.

– المضي قدماً في ملف المصالحة الوطنية، وتحقيق عودة المهجرين من مرزق وباقي المدن والمناطق، وإيلاء الأهمية لملف جبر الضرر وإعادة الإعمار.

– تأمين حكومة الوحدة الوطنية لوصول إمدادات الوقود وغاز الطهو لمستودعات مدينة سبها وكافة مناطق فزان.

– توفير مستلزمات ومواد تشغيل المراكز الطبية، ومطارات سبها وغات وتسيير الرحلات منها وإليها، وتوفير الوقود الخاص بالطائرات لتخفيف معاناة مواطني فزان.

– اعتماد مبدأ اللامركزية وتفعيل دور الإدارة المحلية، بما يتعلق بتوزيع الثروات والتنكية وكل ماهو متعلق بالمشاريع والعطاءات التي تستهدف تقديم الخدمات بالمشاريع المستعجلة والتنموية الخاصة بالجنوب.

– إلتزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالتمثيل العادل للجنوب فيما يتعلق بتعيينات المناصب والوظائف القيادية، وقرارات الإيفاد وتمثيل ليبيا في المحافل الدولية.

– يطالب المجتمعون بالإسراع في تسمية وكلاء الجنوب بالحكومة، بالتشاور مع ممثل فزان بالحكومة المهندس رمضان أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزارء.

– إشراك مكونات فزان في تفعيل قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق ك، بتخصيص مليار دينار ليبي منطقة فزان.

– إقرار وتفعيل صندوق تنمية وإعمار فزان، والحرص على أن تكون مخصصاته كافية لتغطية كافة المدن والمنابق التي تعرضت للحروب خلال السنوات الماضية وتعاني اليوم نقص المرافق والخدمات.

واختتم إعلان سمنو بالتأكيد على إلتزام مكونات فزان، بوحدة ليبيا واستقرارها، وعلى مواطنتهم، ورفضهم استخدام فزان في التجاذبات السياسية وإهمالها من الحكومات المتعاقبة وصراعاتها.