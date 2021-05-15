مكونات منطقة فزان تصدر “إعلان سمنو” وتطالب فيه بوقف تهميش الجنوب ومساواته بالشرق والغرب

صدر عن مكونات منطقة فزان المتمثلة بالفعاليات الاجتماعية والقوى الأمنية والعسكرية ونشطاء المجتمع المدني “إعلان سمنو” بشأن الأوضاع في الجنوب.

ووفقا للإعلان الذي نشره نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حذر الإعلان من التهديد الخطير لحالة الاستقرار في ليبيا على خلفية انهيار الخدمات الحياتية اليومية في الجنوب وإنعدام الخطط التنموية.

ونبه الإعلان الصادر السبت عن منطقة سمنو في الجنوب الغربي لخطورة استمرار حالة التجاهل الذي تقوم به السلطات في العاصمة طرابلس بكافة مستوياتها فيما يتعلق باحتياجات المنطقة الجنوبية ومواطنيها مشيرا إلى أن المنطقة لا زالت تضع ميزان العقل والروح الوطنية حائلا دون اللجوء لاستخدام سبل الابتزاز.

وأضاف الإعلان إن هذه السبل تتمثل في قفل المنشآت الحيوية التي توجد في الجنوب وهو ذات ما ذهبت إليه مناطق أخرى في ليبيا لتحقيق مطالبها داعيا حكومة الوحدة الوطنية للتحرك بشكل سريع لاتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة لتحقيق مطالبهم أهل الجنوب.

وتمثلت هذه المطالب في تنفيذ خطط التنمية وإنقاذ أهل فزان عبر ممثليهم في المؤسسات المعترف بها والمدعومة من الأهالي وهي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية عبر النئاب الثاني لرئيس المجلس موسى الكوني ورمضان أبو جناح نائب رئيس الحكومة.

ورفضت المطالب قرارات التكليف الفردية لشخصيات فزان من دون الحصول على رأي ومشورة ممثليه بالسلطة الحالية مع المطالبة بإتمام توحيد المؤسسة العسكرية في الجنوب وإخراج القوات الأجنبية وتفعيل الأجهزة الأمنية وقيام الأجهزة الرسمية بحماية الحقول النفطية وتقوية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود.

وتمت المطالبة أيضا بتوسيع عضوية لجنة الـ10 العسكرية عبر إضافة 5 عسكريين يمثلون فزان مع ضرورة تحرك وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر تشكيل قوى أمنية تفرض الأمن وتحمي المواطنين والمرافق الخدمية والطرق والبوابات بمنطقة فزان.

وورد في المطالب أيضا المضي قدما في ملف المصالحة الوطنية وتحقيق عودة المهجرين من مرزق وباقي المدن والمناطق وإيلاء الأهمية لملف جبر الضرر وإعادة الإعمار وتأمين حكومة الوحدة الوطنية لوصول إمدادات الوقود وغاز الطهي لمستودعات مدينة سبها وكافة مناطق فزان.

وشددت المطالب على توفير مستلزمات ومواد تشغيل المراكز الطبية ومطارات سبها وغات وتسيير الرحلات منها وإليها فضلا عن تأمين الوقود الخاص بالطائرات لتخفيف معاناة مواطني فزان واعتماد مبدأ اللا مركزية وتفعيل دور الإدارة المحلية فيما يتعلق بتوزيع الثروات والمشاريع والعطاءات المستعجلة والتنموية للخدمات.

وأكدت المطالب أهمية التزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالتمثيل العادل للجنوب فيما يتعلق بتعيينات المناصب والوظائف القيادية وقرارات الإيفاد وتمثيل ليبيا في المحافل الدولية فضلا عن الإسراع في تسمية وكلاء الجنوب بالحكومة بالتشاور مع ممثل فزان رمضان أبو جناح.

ونبهت المطالب لأهمية إشراك مكونات فزان في تفعيل قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتخصيص مليار دينار لمنطقة فزان وإقرار وتفعيل صندوق تنميتها وإعمارها والحرص على أن تكون مخصصاته كافية لتغطية كافة المدن والمناطق التي تعرضت للحروب وتعاني اليوم نقص المرافق والخدمات.

وتم اختتام “إعلان سمنو” بالتأكيد على إلتزام مكونات فزان بوحدة ليبيا واستقرارها ومواطنتهم ورفضهم استخدام فزان في التجاذبات السياسية وإهمالها من الحكومات المتعاقبة وصراعاتها.