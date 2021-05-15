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تكتل فزان النيابي: قرار تعيين نورلاند سيساهم في تعزيز دور الولايات المتحدة الأمريكية المهم في ليبيا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رحب تكتل فزان النيابي بتعيين السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى ليبيا بالإضافة إلى عمله السابق.

وقال التكتل النيابي في بيان له، إنه يقدر كل الجهود القيمة التي بذلها السفير الأمريكي خلال الشهور الماضية، من أجل مساعدة الأطراف الليبية على الوصول لحل سياسي للصراع ووقف إطلاق النار وفتح الطريق وإخراج المرتزقة وصولا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وجدد التكتل تهنئته وتقديره لنورلاند، وأكد أن هذا القرار وهذه الثقة سوف يساهم ويدعم جهود السفير الأمريكي.

وأعرب البيان عن تطلع التكتل لدور أكبر وأهم للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، من أجل ليبيا موحدة ومزدهرة ومستقرة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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