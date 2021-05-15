الدبيبة يأذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة بناءً على قرار المركزي من العام الماضي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، القرار رقم (23) لعام 2021 الصادر عن مجلس الوزراء بالحكومة، والمتعلق بمنح الإذن لفتح اعتمادات مالية مؤقتة.

وتص القرار في مادته الأولى، على أن تفتح الاعتمادات الملية المؤقتة تكون على أساس (12/1) جزء من اثنا عشر من اعتمادات السنة المالية 2020.

وفي مادته الثانية نص القرار على أن يتم مراعاة إعادة التقويم لعدد من البنود وفقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لعام 2020 بشأن سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

وفي مادته الثالثة نص القرار على أن يُعرض على مجلس الوزراء لإعتماده في اجتماعه القادم

وفي مادته الأخيرة شدد على أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.