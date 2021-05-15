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الدبيبة خلال حضوره لسباق الخيول بمصراتة: سندعم الشباب بالابتعاد عن أجواء الحروب والصراعات

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مسابقات “كأس الجيد للخيول الهجينة والأصيلة” التي تم إقامتها السبت في مدينة مصراتة.

وأشار الدبيبة إلى أن مسؤولية البناء والتنمية مشتركة ولا تقتصر على الحكومة ويجب مساهمة كافة الشرائح من رياضيين ورجال أعمال ونشطاء المجتمع المدني فيها حتى تنعم ليبيا بالرخاء والاستقرار مؤكدا إنحكومة الوحدة الوطنية ستدعم جميع الأنشطة والمسابقات التي تستقطب الشباب.

وأضاف الدبيبة إن الهدف من هذا الدعم هو إبعاد الشباب عن أجواء الحروب والصراعات مؤكدا أن جهودهم وطاقاتهم يجب أن تستثمر في التنمية والبناء.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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