سلطان الباروني: فصائل سياسية بلا شعبية ترتب لتعطيل العملية السياسية

قال المحلل السياسي سلطان الباروني، إن هناك فصائل سياسية رتبت عراقيل وأزمات لتعطيل سير العملية السياسية، خدمة لمصالحها هي وحلفائها.

وأضاف الباروني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″”، أن هناك “قوى سياسية أيقنت أنها بلا شعبية وأن إجراء الانتخابات سيطيح بها تماما من العملية السياسية في البلاد”، مؤكدا أن “الحل الأنسب” لهذه التنظيمات هو “العمل على إغراق ليبيا في فترة انتقالية طويلة”.

وأوضح الباروني أن جولات المبعوث الأممي يان كوبيش، وبيانات الدول المعنية بالأزمة الليبية، تؤكد أن المبعوث الأممي يتحرك في كافة الاتجاهات لإتمام العملية السياسية، والمسار الذي رسمته مخرجات الحوار في ليبيا.