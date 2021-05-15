وزير الهجرة يبحث مساعدة “الليبية للإغاثة” للمهاجرين غير الشرعيين

عقد بالإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية اجتماعا، ضم كلاً من اجديد معتوق اجديد وزير الدوله لشؤون الهجرة وسعد العبار رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة و مروان الحاسي مدير إدارة العمليات وأيمن العسكري مدير المكتب القانوني بالهيئة.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الدولية للهجرة، تصمن الاجتماع التعريف بالهيئة الليبية للإغاثة وحال عملها في المجال الإنساني سواء للنازحين او المهاجرين داخليا وخارجياً والخدمات التي تقدم من خلال الهيئة وشركائها من المنظمات الدولية لمراكز احتجاز الهجرة الغير شرعية في مجال الايواء ، كما قدمت المعلومات الكافية للوزير الدولة لشؤون الهجرة ، حول ما يقدم في مختلف مراكز الهجرة خصوصا في القاطعين الشرقي والجنوبي والجنوب شرقي في ليبيا .

بدوره ثمن وزير الدولة للهجرة بهذة الجهود، وتم الاتفاق علي إمكانية أن يكون هناك تعاون مثمر يتم بموجبها أن تتولي الهيئة الليبية للإغاثة تقديم خدمات للمهاجرين غير القانونين بشكل مؤقت حتي بتم ترحيلهم وفق الآليات المتبعة الخصوص ، بالإضافة إلي تجهيز مقترحات عمل بالخصوص