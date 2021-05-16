رئيس الحكومة الانتقالية التشادية: يوجد 25 ألف مرتزق في ليبيا لا نعرف وجهتهم

قال رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد باهيمي باداكي ألبرت، إن بلاده «لا تزال مهددة في سلامتها»، رغم انتهاء الحرب ضد المتمردين؛ بسبب تواجد آلاف المرتزقة في ليبيا.

وأوضح ألبرت أن ما سماه «قوى الشر» وصلت إلى مسافة 300 كلم من العاصمة في إشارة إلى التهديد الأمني، وأردف: «حتى لو هُزم هؤلاء المتمردون نعلم جميعا أنه في ليبيا، اليوم، يغادر المرتزقة هذه المنطقة، هناك ما لا يقل عن 25 ألف متجول، لا نعرف وجهتهم».

ووفق ما نقلته جريدة «الوحدة» التشادية المحلية، أمس السبت، فإن من بين الأولويات المحددة في برنامج الحكومة «الدفاع عن سلامة الأرض وأمن البلاد».