وزير الداخلية بتفقد نشاط وسيّر العمل الأمني بمدينة سرت

سرت 15 مايو 2021 ( وال )- قام وزير الداخلية عميد ” خالد مازن ” بزيارة لمدينة سرت رافقه خلالها عضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة وعميد بلدية الجفرة، التقى خلالها بعضو مجلس النواب عن مدينة سرت وعميد البلدية، وذلك بحضور مدير الأمن وعدد من رؤساء وأعضاء الأجهزة الأمنية ومن بينها مراكز الشرطة.

حيث ناقش معهم سُبل وآليات دعم الوزارة للأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة وفق مجهود أمني موحد وبما يخدم أهداف الوزارة في تحقيق أمن الوطن والمواطن في كل المناطق والبلديات.

وعلى هامش هذه الزيارة التقى وزير الداخلية بعدد من ضباط وضباط صف الشرطة واستمع منهم لعدد من الملاحظات المتعلقة نشاط وسيّر العمل الأمني بالمدينة.

وفي ختام هذه الزيارة قام الوزير بزيارة لأحد أفراد الشرطة الذي أصيب أثناء تأديته لعمله، و وعد كافة منتسبي وزارة الداخلية بالمدينة بأن الوزارة ستكافئ الضباط المميزين وستعمل جاهدة من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير عملهم وإزاحة العقبات من أمامهم لتـأدية دورهم المناط بهم في تحقيق الأمن بالشكل المطلوب.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقا من الدور البالغ والهام الذي تضطلع به وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في متابعة سيّر عمل كافة مكوناتها المتواجدة في ربوع الوطن العزيز من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء المزيد من دعائم الأمن. (وال)

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