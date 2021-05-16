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معتوق: الطيران القطري قصف مواقع في ليبيا عام 2011 بحجة حماية المدنيين فهل يفعلها في غزة؟

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، لقد وثقت العديد من التقارير بالصور مشاركة السلاح الجوي القطري في طلعات جوية وقصف مواقع ضمن بنك لأهداف وضعها حلف الناتو في حملته العسكرية على ليبيا عام 2011م،  تنفيذا لقرار مجلس الأمن القاضي بحماية المدنيين، فهل يفعلها هذه المرة ويقوم بحماية المدنيين في غزة !!.

وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، قد أكد أن “طرابلس” تتحرك بتنسيق عربي لوقل الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

وقال السني في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “في إطار متابعة البعثة الليبية في نيويورك لآخر تطورات الوضع في فلسطين إثر الاعتداءات على المقدسات والمدن الفلسطينية وقطاع غزة، وبالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، ليبيا تشارك المجموعة العربية في نيويورك اجتماعاتها الطارئة للنظر في آليات التحرك العربي المشترك في الأمم المتحدة”.

وأضاف: “وكذلك العمل على عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن والجمعية العامة لإيجاد موقف دولي موحد لإنهاء الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني”.

وشدد السني على موقف ليبيا الثابت ضد كل الانتهاكات التي تمارس على المدن الفلسطينية والمقدسات وعدالة قضيتهم، وضرورة عودة الحقوق لشعبها بما يرتضون.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • عندك الحق – والله العظيم
    والحقيقة ان المتورطين في الاعتداء على ليبيا مش قطر بس … للاسف …
    معظم دول الأمة العربية – وكانوا والله العظيم يرقصون في الحفلات والشوارع في دول العالم ودولهم اثناء القصف على ليبيا في 2011 –
    وكان عمر موسى المصري يشجع في الدول الأوروبية في الاحتلال طبعا برعاية خليجية وشرق اوسطية –
    ولم تستنكر او تقف اي دولة احتجاج لاي من هذه الجراءم بل بالعكس فالوا ان النظام الاشتراكي نظام ديكتاتوري – وهم رأسماليون وشيوع – وماسونين –
    يحاولون بسرقة جهود موسسات الدولة ويحاولون تخصيصها لليهود العاءدون من اوروبا – واحتلال الدول العربية – وعرقلة الطيران المدني في ليبيا – وتهويد شمال افريقيا
    بواسطة أدوات تنفيذية لا شرعية لهم جاءوا زوروا وبهتانا كبيرا ….
    اين كانت الدول العربية اثناء القصف على ليبيا وضحايا وأسر الليبيين الى اليوم ينتظرون القصاص العادل لإرهاب الناتو وجراءم الحرب على ليبيا –
    حتى العمال قاموا بتهجيرهم
    وقاموا بالاعتداء على المساجد
    ولم يتكلم اي جهة عربية عن ما حدث .. وبدون اي سبب ..؟!!
    فقط احقاد من بعض الخوارح والصعاليك واعداء التقدم للأوطان .
    فقط نفذوا طلعات عسكرية جوية على معلومات خاطءة وكاذبة
    وراح ضحيتها الآلاف من الليبيين الأبرياء ولا توجد عاءلة في ليبيا لم تفقد عزيزا او قريب من ظلم هولاء ومن تولاهم . ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل – والحق الليبي لا يضيع بعون الله -ان طال الزمن او قصر .

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