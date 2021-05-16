معتوق: الطيران القطري قصف مواقع في ليبيا عام 2011 بحجة حماية المدنيين فهل يفعلها في غزة؟

قال الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، لقد وثقت العديد من التقارير بالصور مشاركة السلاح الجوي القطري في طلعات جوية وقصف مواقع ضمن بنك لأهداف وضعها حلف الناتو في حملته العسكرية على ليبيا عام 2011م، تنفيذا لقرار مجلس الأمن القاضي بحماية المدنيين، فهل يفعلها هذه المرة ويقوم بحماية المدنيين في غزة !!.

وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، قد أكد أن “طرابلس” تتحرك بتنسيق عربي لوقل الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

وقال السني في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “في إطار متابعة البعثة الليبية في نيويورك لآخر تطورات الوضع في فلسطين إثر الاعتداءات على المقدسات والمدن الفلسطينية وقطاع غزة، وبالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، ليبيا تشارك المجموعة العربية في نيويورك اجتماعاتها الطارئة للنظر في آليات التحرك العربي المشترك في الأمم المتحدة”.

وأضاف: “وكذلك العمل على عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن والجمعية العامة لإيجاد موقف دولي موحد لإنهاء الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني”.

وشدد السني على موقف ليبيا الثابت ضد كل الانتهاكات التي تمارس على المدن الفلسطينية والمقدسات وعدالة قضيتهم، وضرورة عودة الحقوق لشعبها بما يرتضون.