محلل سياسي إيطالي: “روما” قلقة من تفاقم الأزمة الليبية

قال المحلل السياسي الإيطالي المختص بالشأن الليبي، دانيال ريفنيتي، إن زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش، الأخيرة إلى روما جاءت لمناقشة الأزمة الليبية وآخر التطورات، باعتبار أن إيطاليا من الدول المتأثرة بما يجري في “الجارة الليبية”.

وأضاف ريفنيتي، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هناك “بعض الأحزاب والقوى السياسية التي تحاول عرقلة تنظيم الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل”، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان محورا رئيسيا في مناقشات كوبيش مع المسؤولين الإيطاليين.

وأكد المحلل السياسي الإيطالي أن المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة جاءت خصيصا من أجل تنظيم الانتخابات في ديسمبر، وشدد على أن روما ملتزمة بذلك أمام المجتمع الدولي والشعب الليبي، وأن هذا يعتبر “أولوية”، فيما سيكون هناك رقابة دقيقة من المجتمع الدولي.

وأوضح ريفنيتي أن إيطاليا “ستقوم بكل شيء من أجل دعم المجلس الرئاسي والحكومة في تنظيم الانتخابات، وفي حالة عدم تنظيم الانتخابات فأعتقد أن هناك بعض الإجراءات ستتخذ بالتنسيق مع الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن القضية الليبية لها أهمية كبيرة من قبل حكومته، مذكرا بأول زيارة قام بها رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي خارج البلاد، والتي كانت إلى ليبيا، لإظهار الدعم للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة عبدالحميد الدبيبة، باعتبار أن إيطاليا “قلقة أيضا” من تفاقم الأزمة الليبية.