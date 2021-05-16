اجتماع أمني بمديرية أمن مصراتة

مصراتة 16 مايو 2021 م ( وال )- قام وكيلا وزارة الداخلية لشؤون المديريات وللشؤون العامة عميد ” بشير لامين ” و عميد “محمود سعيد ” السبت بزيارة لمديرية أمن مصراتة، عقدا خلالها اجتماع بحضور مدير الأمن عميد “محمد أبو بريدعة ” وعدد من الضباط وضباط الصف بالمديرية لمناقشة عدد من المسائل الأمنية وكيفية حلحلتها.

وعلى هامش هذه الزيارة حضر وكيلا الوزارة مهرجان كأس “الجيد” لسباق الخيل والذي نظم بمدينة مصراتة، وتميز بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد دبيبة “وعضو المجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” إلى جانب عدد من النواب والوزراء بالحكومة.

والجدير بالذكر، إن هذا المهرجان شاركت في تأمينه العديد من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وبحضور فرقة موسيقى الشرطة . (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال