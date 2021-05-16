وكيلا وزارة الداخلية يبحثان مع مدير أمن مصراتة سُبل حلحلة المشاكل الأمنية في المدينة

قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير لامين، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد محمود سعيد، بزيارة لمديرية أمن مصراتة، حيث قاما بعقد اجتماع بحضور مدير الأمن عميد محمد أبو بريدعة وعدد من الضباط وضباط الصف بالمديرية، نوقش خلاله عدد من المسائل الأمنية وكيفية حلحلتها، بإلإضافة إلى تقديم التهنئة بمناسة عيد الفطر المبارك.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، على هامش هذه الزيارة حضر وكلاء وزارة الداخلية مهرجان كأس “الجيد” لسباق الخيل والذي نظم بمدينة مصراتة، وتميز بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إلى جانب عدد من النواب والوزراء بالحكومة.

والجدير بالذكر بأن هذا المهرجان شاركت في تأمينه العديد من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وبحضور فرقة موسيقى الشرطة.