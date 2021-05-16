الزناتي يجتمع بأعضاء ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، السبت، بمقر ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، اجتماعا ضم أعضاء الديوان والوفد المرافق له، في رحلة الزيارات الأخيرة التي قاموا بها لعدد من المناطق بدايةً من سرت غربا وحتى الكفرة في الجنوب الشرقي، وذلك لحوصلة نتائج هذه الزيارات.

وأطلع الوزير خلال الاجتماع على تقرير المقدم من مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالديوان نوري الفسي، والذي بين في التقارير أبرز النقاط والعراقيل التي تواجه المستشفيات، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تم إصدارها من قبل الوزير.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل التي سيتم من خلالها تحسين وتوطين العلاج، ومراجعة تشكيل اللجان وخاصة لجان العلاج بالخارج، على أن تتم خلال الأيام القليلة القادمة بالتواصل مع عدد من الجهات المختصة التي باستطاعتها المساهمة والمساعدة في توطين العلاج.

وتأتي هذه الزيارات المكثفة التي يجريها وزير الصحة للمرافق الصحية بكل ربوع ليبيا، ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال الوقوف المباشر حول المشاكل التي تعرقل تقديم الخدمات الصحية.