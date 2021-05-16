محلل سياسي: الطرابلسي متورط في عدة قضايا ومن مصلحته ومصلحة المليشيات عدم تسليم جهاز المخابرات

قال المحلل السياسي فايز العريبي، إن المليشيات في طرابلس ضد تحويل إدارة المؤسسات إلى عناصر مهنية تتولى قيادتها، وأنه أحد أشكال إعاقة توحيد المؤسسات.

العربي، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، قال: “أن الجانب الأمني هو أحد العناصر الأساسية الهامة للاستقرار، وأن عماد الطرابلسي رئيس الجهاز السابق متورط في عدة قضايا، وأن من مصلحته ومصلحة المليشيات عدم تسليم السلطة لرئيس الجهاز الجديد المكلف من الرئاسي”.

وأشار إلى أن الأمر يعد إشارة قوية لسيطرة المليشيات ومحاولة عرقلة كافة المسارات التي يقودها المجلس الرئاسي.

حول تداعيات الخطوة يرى العريبي، إنه حال إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات واستكمال الخطوات، ستحجم المليشيات بفعل الضغط الدولي، ومن ثم سيرغم الطرابلسي على عدم القيام بأي دور.

بعض القرارات بدأ العائب باتخاذها ووقع على بعض القرارات، ما يعني فشل محاولة الطرابلسي بشأن عرقلة عمله.