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الغزال: تنظيم الإخوان الإرهابي يعرقل عمل اللواء العائب بدعمه للطرابلسي والميليشيات الموالية للتنظيم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد المحلل السياسي سالم الغزال، اليوم الأحد، استمرار أزمة رئيس جهاز المخابرات الجديد اللواء حسين العائب، خاصة في ظل محاولات متواصلة من رئيس الجهاز المقال الميليشياوي عماد الطرابلسي لعرقلة عمل اللواء العائب.

الغزال، وفي تصريحات لقناة ليبيا الحدث، أشار إلى إن الميليشياوي الطرابلسي لم يسلم المقرات للعائب حتى الآن، إضافة إلى رفض تسليم الملفات الخاصة بالجهاز، فيما يمارس العائب مهامه من خارج المقرات بعد التكليف الرئاسي له منذ نحو أسبوع.

وأكد الغزال أكدت أن تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا يرفض تولي اللواء حسين العائب، وأنه يحاول عرقلة الأمر عن طريق دعم الطرابلسي والميليشيات التي ترفض التسليم.

وتابع: “رفض تسليم السلطة للعائب يشكل أزمة معقدة تتمثل في فرض قرار الميليشيات على قرار المجلس الرئاسي، وأن تلك الخطوة تكشل عقبة كبيرة أمام أي قرارات مستقبلية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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