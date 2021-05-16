الغزال: تنظيم الإخوان الإرهابي يعرقل عمل اللواء العائب بدعمه للطرابلسي والميليشيات الموالية للتنظيم

أكد المحلل السياسي سالم الغزال، اليوم الأحد، استمرار أزمة رئيس جهاز المخابرات الجديد اللواء حسين العائب، خاصة في ظل محاولات متواصلة من رئيس الجهاز المقال الميليشياوي عماد الطرابلسي لعرقلة عمل اللواء العائب.

الغزال، وفي تصريحات لقناة ليبيا الحدث، أشار إلى إن الميليشياوي الطرابلسي لم يسلم المقرات للعائب حتى الآن، إضافة إلى رفض تسليم الملفات الخاصة بالجهاز، فيما يمارس العائب مهامه من خارج المقرات بعد التكليف الرئاسي له منذ نحو أسبوع.