وزير الدولة لشؤون الهجرة يعقد اجتماعًا تقابليًا بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي

بنغازي 16 مايو 2021 (وال)- عقد وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد، السبت، اجتماعًا تقابليًا بمقر الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي.

هذا وقد حضر الاجتماع كلاً من السيد وزير الدولة لشؤون الهجرة والسيد سعد العبار، رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة، والسيد مروان الحاسي مدير إدارة العمليات، والسيد أيمن مدير المكتب القانوني بالهيئة، حيث تضمن التعريف بالهيئة الليبية للاغاثة وحال عملها في المجال الإنساني سواء للنازحين أو المهاجرين داخليًا وخارجيًا، والخدمات التي تقدم من خلال الهيئة وشركائها من المنظمات الدولية لمراكز احتجاز الهجرة غير الشرعية في مجال الإيواء.

كما قدمت المعلومات الكافية لمعالي وزير الدولة لشؤون الهجرة، حول ما يقدم في مختلف مراكز الهجرة خصوصًا في القاطعين الشرقي والجنوبي والجنوب شرقي في ليبيا.

بدوره، ثمن السيد وزير الدولة للهجرة بهذه الجهود، والاتفاق على إمكانية أن يكون هناك تعاون مثمر يتم بموجبها أن تتولى الهيئة الليبية للإغاثة تقديم خدمات للمهاجرين غير القانونين بشكل مؤقت، حتى بتم ترحيلهم وفق الآليات المتبعة الخصوص ، بالإضافة إلى تجهيز مقترحات عمل بالخصوص. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال